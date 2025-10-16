Stefano Fiore: "La Lazio potrà centrare l'Europa League o la Conference. Domenica..."

Quest'oggi ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto l'ex centrocampista biancoceleste, Stefano Fiore, protagonista della vittoria della Coppa Italia nella stagione 2003-2004.

Le dichiarazioni rilasciate da quest'ultimo riguardano la partita di domenica contro l'Atalanta, l'attuale situazione della Lazio, sia dal punto di vista della rosa che della società.

Ci si aspettava qualcosa di più. Al di là dei risultati e le prestazioni, che non sono state all'altezza, ho timore che la situazione estiva - inconsciamente - possa essere presa come un alibi. Questa cosa, infatti, può condizionare molto la squadra, anche mentalmente: ha fatto prestazioni al di sotto delle proprie possibilità. Nonostante tutto, però, non è una cattiva squadra e un valore aggiunto come Sarri, che conosce l'ambiente, mi aspettavo una partenza migliore. Sì, in alcune partite non è stato fortunata, come nel derby e contro il Torino.

Questo problema c'era già con Baroni, figuriamoci con Sarri che avrebbe bisogno di una mezzala di inserimento. Non so se al mister, però, gli è stato detto prima che firmasse. Però è evidente che per fare quello che ha in mente, quella tipologia di giocatore manca… ma non è che non possiamo giocare a calcio. Sarri credo stia pensando a qualcosa di diverso, ma ad oggi è difficile, quasi impossibile. Le prossime partite non sono facili e speriamo di recuperare nel più breve tempo possibile gli indisponibili, sperando anche che a gennaio si possa fare qualcos'altro.

E' un'opportunità che piace a Sarri, anche perché conosce il giocatore… ma non credo che, qual ora arrivasse Insigne, sia possibile inventarsi un'altra mezzala. Mi immagino di più un cambio di ruolo, come quando era al Napoli, con Mertens numero 9. Mi aspetto un'altra genialata, come tornare a giocare con i due mediani e Insigne dietro una prima punta, ma è un processo molto lungo… magari ci stupirà.

Questo potrebbe essere una soluzione perché credo che Sarri abbia pensato di lavorare con Dele-Bashiru, ma i risultati non sono quelli sperati; Belahyane, invece, non è una mezzala di inserimento; Vecino ha i suoi tempi, è un giocatore ottimo ma è fuori da tanto tempo.