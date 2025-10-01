Manu Koné e l'esultanza contro la Lazio: "Qualcuno l'ha presa male, ma..."

Sono passati ormai diversi giorni dal derby capitolino del 21 settembre, vinto dalla Roma per 1-0 grazie alla rete di Pellegrini, ma l’episodio continua a far discutere. A riaccendere i riflettori sulla stracittadina è stato il centrocampista giallorosso Manu Koné, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è tornato a parlare del gesto che ha fatto il giro dei social e suscitato molte polemiche.

Il gesto di Manu Koné al termine del derby

Al termine della partita, infatti, Koné aveva messo la propria maglia sopra una bandiera con il logo della Lazio, per poi sventolarla sotto la Curva Sud: un’esultanza dal chiaro sapore provocatorio che non è passata inosservata.

Le dichiarazioni del centrocampista

L'esultanza contro la Lazio? Nelle gare importanti bisogna lasciare il segno: quella lo era. Ho messo la mia maglia sulla loro bandierina. Qualcuno l'ha presa male, ma resta il derby.