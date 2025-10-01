Sinner vince l'ATP di Pechino: ecco cosa serve per tornare numero 1
Il successo a Pechino rilancia Sinner: Shanghai e Vienna i tornei chiave per scalzare Alcaraz dal vertice.
Carlos Alcaraz conta 11.540 punti, Jannik Sinner 10.950. Con il trionfo nell’Atp 500 di Pechino, che gli ha regalato il 21° trofeo della carriera (il terzo di questa stagione), l’azzurro ha ridotto di 170 punti il divario in classifica Atp sullo spagnolo, rimasto fermo ai 500 punti confermati con il successo a Tokyo nel 2023. Ora Sinner punta il sorpasso.
Sinner accorcia il distacco da Alcaraz: obiettivo sorpasso
Il tour proseguirà a Shanghai, dove Alcaraz non sarà presente a causa di un problema fisico accusato durante la settimana giapponese: perderà dunque i 200 punti ottenuti l’anno scorso. Jannik, invece, arriverà da campione in carica, con 1.000 punti da difendere. In caso di bis al Masters 1000 cinese, il distacco dall’iberico si ridurrebbe a soli 390 punti.
Se in Cina riuscisse a conquistare il quarto titolo stagionale, Sinner potrebbe tornare in vetta il 27 ottobre. Infatti, Alcaraz non parteciperà né a Basilea né a Vienna, mentre Jannik sarà al via dell’Atp 500 austriaco. Vincendo anche lì, salirebbe a 11.450 punti, scavalcando lo spagnolo per 110 lunghezze alla vigilia del Masters 1000 di Parigi e diventando Sinner numero uno del mondo.
Shanghai e Vienna: i tornei chiave per il numero uno
