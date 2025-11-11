Giudice sportivo, ammonizione e ammenda per Zaccagni: il motivo

Come di consueto al termine di ogni giornata di campionato è uscito il comunicato del giudice sportivo che ha ratificato tutte le varie sanzioni ricevute da dirigenti, staff tecnico e calciatori durante le dieci gare di Serie A dell'ultimo weekend.

Zaccagni dovrà pagare un'ammenda: il motivo

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, è stato ammonito per proteste nei confronti dell'arbitro Gianluca Manganiello durante la gara contro l'Inter. Per tutto il match Zaccagni è stato continuamente colpito fallosamente dai calciatori nerazzurri facendo ammonire ben tre giocatori protestando a più riprese con il fischietto di gara. Il capitano della Lazio, come si legge dal comunicato del giudice sportivo, dovrà però pagare anche un'ammenda in quanto la sua ammonizione è avvenuta per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e come da regolamento la sanzione è aggravata per i capitani delle squadre comportando un pagamento di 1.500,00€.

Il comunicato del Giudice Sportivo