Tifo organizzato: "Maxischermo? Abbiamo l'ok della questura. I gruppi del tifo organizzato non saranno presenti domani a Formello"

Il Tifo Organizzato è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, affrontando due temi centrali nell'ambiente biancoceleste in queste ore: la presenza dei tifosi a Formello per caricare la squadra prima di partire per Bergamo e l'ipotesi di allestire un maxischermo a Roma per consentire ai laziali di seguire insieme la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Mercoledì dalle 18 in poi saremo tutti in insieme a tifare la Lazio. Sembra che abbiamo risolto i problemi di natura burocratica e di autorizzazione. Abbiamo l'ok della questura, manca solo le ultime scartoffie burocratiche con il Comune, ma sembra che sia andato tutto in porto in maniera positiva. Domani comunicheremo l'area dove facciamo vedere la partita.