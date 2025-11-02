Lazio-Cagliari, Radunovic torna tra i convocati rossoblù

Sono ventitré i rossoblù convocati da mister Fabio Pisacane per la sfida di lunedì sera contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma, valida per la prossima giornata di Serie A.

Photo by Enrico Locci/Getty Images via Onefootball

Prima chiamata stagionale per Radunovic

Tra i convocati spicca la prima chiamata stagionale per Boris Radunovic, che torna a disposizione dopo il lungo stop. Presente anche Leonardo Pavoletti, mentre continua il momento positivo dei giovani Luvumbo e Gaetano, ormai punti fermi dell’attacco sardo.

Una squadra compatta per l’impegno all’Olimpico

Pisacane potrà contare su un gruppo compatto e motivato, con 23 elementi a disposizione. Tra i portieri figurano Caprile e Cavuoti; in difesa Palestra, Idrissi, Mina, Zappa e Luperto; a centrocampo Mazzitelli, Adopo, Prati, Felici e Sarno; in attacco, oltre a Pavoletti, ci sono Luvumbo, Folorunsho e S. Esposito.

La gara contro la Lazio rappresenta un test importante per il Cagliari, chiamato a dare continuità alle ultime prestazioni e a cercare punti preziosi per la classifica.