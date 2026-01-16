La FIFA cambia la regola sul calcio d'angolo: ecco la nuova modalità

La regola sul calcio d'angolo è pronta a cambiare, infatti, come riportato dal Times, nella prossima riunione dell'IFAB (ente unico depositario delle regole del gioco del calcio), in programma a Londra martedì 20 gennaio, sicuramente verrà approvato l'utilizzo della tecnologia per consentire al VAR di prendere delle decisioni riguardanti i calci d'angolo.

Calcio d'angolo: la nuova regola

Come riportato da sportfanpage.it, infatti, la FIFA ha deciso di modificare la regola sul calcio d'angolo per far scoprire realmente quale squadra ha toccato per ultimo il pallone e non permettere al direttore di gara di assegnare il corner al club sbagliato. Al momento, infatti, il VAR può solamente intervenire per annullare principalmente gol, rigori o espulsioni dirette ma questa nuova regola gli conferirebbe anche dei poteri sul calcio d'angolo.

Il post di sport fanpage.it