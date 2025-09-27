Cagliari-Inter 0-2, Lautaro Martinez-Esposito il tandem vincente

L'anticipo di questo sabato sera è Cagliari-Inter. Gli ospiti devono dimostrare di far parte del gruppo di testa che potrebbe lottare per lo scudetto mentre i sardi di Pisacane vogliono continuare a macinare punti dopo un inizio di stagione positivo.

Sulla partita c'è poco da dire. Match a senso unico con la squadra di Chivu che domina per l'intero match rischiando in pochissime occasioni. Ci pensa prima Lautaro Martinez e poi il subentrato Pio Esposito a regalare i tre punti all'Inter.

Il primo tempo

L'inter entra in campo mettendo subito le cose in chiaro: grande determinazione e giro di palla velocissimo. Sono sufficienti appena 9 minuti per trovare il vantaggio grazie a Lautaro Martinez che finalizza al meglio un assist del difensore Bastoni. Gli ospiti continuano a controllare la partita senza però trovare il raddoppio. Il Cagliari risultato impacciato e confuso, la squadra di Pisacane non riesce mai a rendersi pericolosa.

Il secondo tempo

I nerazzurri riprendono il match esattamente come lo avevano lasciato, pallino del gioco e attacchi continui. I padroni di casa sono alle corde ma riescono a resistere salvando la porta in più occasioni. Al minuto 74 lampo del Cagliari, è Folorunsho che trova l'incursione e stacca di testa colpendo il palo. Un campanello d'allarme che sveglia un'Inter che mai ha abbassato la guardia fino ad ora. All'82simo la chiude il giovane Pio Esposito, gol di rapina e Chivu che può tirare un sospiro di sollievo.