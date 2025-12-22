Lino Banfi: “Vi racconto il mio rapporto con i Laziali”
Il noto tifoso romanista si racconta ai microfoni di Soccermagazine
Lino Banfi, attore amatissimo dal pubblico e da sempre dichiaratamente tifoso della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Soccermagazine, toccando diversi temi tra carriera, calcio e passioni personali.
Nel corso della chiacchierata non poteva mancare una domanda sul suo rapporto con la Lazio. L’ottantanovenne, con la consueta ironia che lo contraddistingue, ha risposto così:
A parte tutte le stupidaggini della gente di Roma, con i laziali e i romanisti che arrivano addirittura all’odio… Io vedo molti laziali sfegatati che mi chiedono gli autografi, che vogliono fare una foto.
Per quello non ho mai avuto problemi. Nella mia famiglia tifiamo Roma come tanti altri e quindi conosciamo le varie vicissitudini solo perché le leggiamo, ecco. Ma l’odio no, per carità!.