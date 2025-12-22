Lino Banfi: “Vi racconto il mio rapporto con i Laziali”

Lino Banfi, attore amatissimo dal pubblico e da sempre dichiaratamente tifoso della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Soccermagazine, toccando diversi temi tra carriera, calcio e passioni personali.

Nel corso della chiacchierata non poteva mancare una domanda sul suo rapporto con la Lazio. L’ottantanovenne, con la consueta ironia che lo contraddistingue, ha risposto così:

A parte tutte le stupidaggini della gente di Roma, con i laziali e i romanisti che arrivano addirittura all’odio… Io vedo molti laziali sfegatati che mi chiedono gli autografi, che vogliono fare una foto.