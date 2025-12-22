Napoli implacabile: Bologna ko e Supercoppa in bacheca

Al-Awwal Park fatale ai rossoblù di Italiano, decisiva la doppietta di Neres

Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images via onefootball
Serata amara per il Bologna di Vincenzo Italiano, travolto da un Napoli apparso fin dai primi minuti più brillante e determinato. All’Al-Awwal Park gli azzurri approcciano meglio la gara, gestendo il possesso e creando diverse occasioni da gol. Dopo una lunga fase di pressione, il muro rossoblù cade nel finale di primo tempo: è Neres a trovare la rete del vantaggio, premiando la superiorità partenopea e permettendo al Napoli di andare all’intervallo avanti nel punteggio

Nella ripresa il copione non cambia. Il Napoli rientra in campo con la stessa intensità dei primi 45 minuti, mentre il Bologna prova timidamente a reagire senza però riuscire a invertire l’inerzia della sfida. Al 57’ arriva il colpo del definitivo ko: ancora Neres, che approfitta di un errore di Ravaglia sul passaggio per Lucumì e firma la doppietta personale. Un gol che chiude di fatto il match e consegna agli azzurri la terza Supercoppa Italiana della loro storia.

