Hernanes: "Questa sarà una stagione di sopravvivenza per la Lazio, su Sarri..."
L’ex giocatore biancoceleste Hernanes ha parlato dell’attuale momento vissuto dalla Lazio e di tanto altro
L’ex centrocampista della Lazio Hernanes, ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale ha parlato della stagione dei biancocelesti e degli obiettivi della squadra di Sarri.
Le parole di Hernanes
Questa stagione sarà di sopravvivenza perché erano in difficoltà e tra infortuni e espulsioni si vede che Sarri non è contentissimo della situazione. Bisogna reggere così questa stagione però dal prossimo anno si parte con un progetto più positivo. Europa? Tutto è possibile ma bisogna vedere quanto i giocatori e l’ambiente riescono a crederci per raggiungere questo obiettivo.
La lotta per lo scudetto secondo l'ex centrocampista
Inter, Milan e Napoli lottano per lo scudetto ma la Juve può essere la quarta forza. I bianconeri con Spalletti hanno trovato la quadratura, hanno lavorato tanto a livello di testa e il tecnico ha spostato su di sè la pressione che i giocatori forse non reggevano benissimo. O calciatori ora giocano con più fluidità, giocano in avanti, senza pensare agli errori.