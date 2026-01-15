Hernanes: "Questa sarà una stagione di sopravvivenza per la Lazio, su Sarri..."

L’ex giocatore biancoceleste Hernanes ha parlato dell’attuale momento vissuto dalla Lazio e di tanto altro

Edoardo Terenzi /
(Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
(Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

L’ex centrocampista della Lazio Hernanes, ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale ha parlato della stagione dei biancocelesti e degli obiettivi della squadra di Sarri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

(Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
(Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Le parole di Hernanes

Questa stagione sarà di sopravvivenza perché erano in difficoltà e tra infortuni e espulsioni si vede che Sarri non è contentissimo della situazione. Bisogna reggere così questa stagione però dal prossimo anno si parte con un progetto più positivo. Europa? Tutto è possibile ma bisogna vedere quanto i giocatori e l’ambiente riescono a crederci per raggiungere questo obiettivo.

La lotta per lo scudetto secondo l'ex centrocampista

Inter, Milan e Napoli lottano per lo scudetto ma la Juve può essere la quarta forza. I bianconeri con Spalletti hanno trovato la quadratura, hanno lavorato tanto a livello di testa e il tecnico ha spostato su di sè la pressione che i giocatori forse non reggevano benissimo. O calciatori ora giocano con più fluidità, giocano in avanti, senza pensare agli errori.

 

Calciomercato Lazio | Rayan, il presidente del Vasco: "Rifiutata un'offerta dallo Zenit..."
Juventus-Lazio, la vendita dei tagliandi: info e dettagli