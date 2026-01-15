Hernanes: "Questa sarà una stagione di sopravvivenza per la Lazio, su Sarri..."

L’ex centrocampista della Lazio Hernanes, ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, nella quale ha parlato della stagione dei biancocelesti e degli obiettivi della squadra di Sarri.

(Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Le parole di Hernanes

Questa stagione sarà di sopravvivenza perché erano in difficoltà e tra infortuni e espulsioni si vede che Sarri non è contentissimo della situazione. Bisogna reggere così questa stagione però dal prossimo anno si parte con un progetto più positivo. Europa? Tutto è possibile ma bisogna vedere quanto i giocatori e l’ambiente riescono a crederci per raggiungere questo obiettivo.