La lista dei biancocelesti convocati per il ritiro estivo
Dopo aver terminato le consuete visite mediche e i test atletici, la Lazio inizierà ufficialmente il ritiro estivo lunedì 13 luglio. Lo staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro pre campionato. DI seguito la lista completa.
La lista dei convocati
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti, D'Alessio
Difensori: Floriani, Gigot, Lazzari, Marusic, Patric, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Nuno Tavares, F. Bordon, Kovac
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek. Rovella, Taylor, Galassi, Farcomeni
Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Zaccagni, Serra
Continuano i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S.S. Lazio: Furlanetto, Cataldi, Isaksen