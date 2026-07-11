La lista dei biancocelesti convocati per il ritiro estivo

Ginevra Sforza /

Dopo aver terminato le consuete visite mediche e i test atletici, la Lazio inizierà ufficialmente il ritiro estivo lunedì 13 luglio. Lo staff tecnico guidato da Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro pre campionato. DI seguito la lista completa.

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La lista dei convocati

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti, D'Alessio   

Difensori: Floriani, Gigot, Lazzari, Marusic, Patric, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard, Nuno Tavares, F. Bordon, Kovac   

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek. Rovella, Taylor, Galassi, Farcomeni   

Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Zaccagni, Serra   

Continuano i rispettivi programmi di recupero post-operatori presso il Training Center S.S. Lazio:   Furlanetto, Cataldi, Isaksen

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