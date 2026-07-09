Lazio, protesta dei tifosi sugli abbonamenti: appena 100 rinnovi in prelazione
È partita ieri la prelazione per gli abbonati biancocelesti: intorno alle 100 le tessere staccate. Non è un buon inizio.
La protesta dei tifosi della Lazio passa anche dalla campagna abbonamenti. Il primo dato arrivato dopo l’avvio della prelazione è destinato a far discutere: secondo Il Messaggero, sarebbero infatti intorno alle 100 le tessere staccate.
La prelazione per gli abbonati è partita ieri, ma l’inizio non appare positivo. Il numero dei rinnovi registrati nella prima fase fotografa una partenza decisamente lenta.
Un dato che si inserisce nel clima di protesta dei tifosi laziali e che accende subito l’attenzione sull’andamento della campagna abbonamenti.
Abbonamenti Lazio, circa 100 tessere staccate
Secondo quanto emerge, nella giornata di ieri è scattata la fase di prelazione riservata agli abbonati. Il primo riscontro parla di circa 100 rinnovi.
Numeri che, almeno in questa fase iniziale, rappresentano un avvio tutt’altro che incoraggiante. Non è un buon inizio per la campagna abbonamenti biancoceleste.
Protesta tifosi Lazio, il primo dato fa rumore
L’attenzione resta ora concentrata sull’evoluzione dei prossimi giorni. Al momento, però, il dato iniziale è chiaro: con la prelazione appena partita, sono intorno alle 100 le tessere staccate.
La protesta dei tifosi della Lazio trova così un primo dato concreto nell’avvio della campagna abbonamenti. Un numero che inevitabilmente farà discutere l’ambiente biancoceleste.