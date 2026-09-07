Kosta Runjaic: "Bisogna riconoscere i meriti della Lazio..."

Sconfitta per il mister dell'Udinese, Kosta Runjaic, che è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match.

La Lazio ha meritato di segnare. L'Udinese ha pagato il doppio infortunio. Una partita intensa, la Lazio partiva favorita come aveva detto in conferenza stampa il mister, la Lazio ha meritato di fare almeno un gol. Bisogna riconoscere i meriti della Lazio. É la terza di Serie A, l'Udinese ha un minutaggio effettivo molto alto. C'è una netta differenza tra i giocatori che entrano nella Lazio e nell'Udinese, Davis è difficile da sostituire ma per non rischiare ho voluto toglierlo.