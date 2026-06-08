Stadio Flaminio, Gualtieri: "È iniziata la conferenza dei servizi. Sulle tempistiche vi dico che..."

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha rilasciato un'intervista al direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, ad Adn Talks. Tra i temi affrontati, il primo cittadino ha fatto il punto sullo stato dell'iter dei nuovi stadi di Lazio e Roma. 

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Gualtieri sullo Stadio Flaminio

È iniziata la conferenza dei servizi preliminare che è la condizione preliminare per poi partire con l'iter che abbiamo seguito anche per lo stadio della Roma. Ci sono le possibilità concrete ecco di avere i tempi non troppo lunghi due stadi di grande qualità, due impianti al servizio della città dello sport e anche naturalmente tra le nostre squadre.

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