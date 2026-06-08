Stadio Flaminio, Gualtieri: "È iniziata la conferenza dei servizi. Sulle tempistiche vi dico che..."
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha rilasciato un'intervista al direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, ad Adn Talks. Tra i temi affrontati, il primo cittadino ha fatto il punto sullo stato dell'iter dei nuovi stadi di Lazio e Roma.
Gualtieri sullo Stadio Flaminio
È iniziata la conferenza dei servizi preliminare che è la condizione preliminare per poi partire con l'iter che abbiamo seguito anche per lo stadio della Roma. Ci sono le possibilità concrete ecco di avere i tempi non troppo lunghi due stadi di grande qualità, due impianti al servizio della città dello sport e anche naturalmente tra le nostre squadre.