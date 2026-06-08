Floriani Mussolini verso la conferma: il terzino resterà in biancoceleste
(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Con il mercato alle porte, la Lazio dovrà iniziare a fare le prime valutazioni non solo sulle operazioni in entrata, ma soprattutto sulle cessioni. In questo scenario, il destino di Floriani Mussolini sembra invece ormai delineato. Secondo quanto raccolto da La Repubblica, il terzino, cresciuto nel vivaio della Lazio, non verrà riscattato dalla Cremonese, tornerà definitivamente a Formello, dove resterà a disposizione di Gattuso per la prossima stagione.