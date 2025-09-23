Genoa-Lazio, emergenza a centrocampo: il Comandante pensa ad un difensore, ecco chi

Genoa-Lazio: emergenza a centrocampo per le aquile

C'è una vera emergenza in casa Lazio, soltanto un centrocampista su sei sarà disponibile nell'incontro di lunedì 29 settembre a casa del Genoa, infatti, Guendouzi e Belahyane saranno fuori in seguito ad una squalifica ricevuta nel derby, mentre Nicolò Rovella e Dele-Bashiru sono infortunati. Con Danilo Cataldi come unica pedina, il Comandante dovrà studiare molto bene lo stratagemma da utilizzare nel prossimo incontro, soprattutto dato che, ora la Lazio non si può più permettere di cadere.

Genoa-Lazio: le possibili soluzioni a centrocampo

L'emergenza a centrocampo costringe il Comandante a rivedere le sue mosse e a trovare delle momentanee soluzioni, vale a dire il reintegro di Toma Basic o cambiare ruolo ad un difensore centrale o un esterno. Nel caso del numero 26, il calciatore al momento si trova fuori lista e qualcuno dovrà cedergli il posto, il candidato più probabile è Manuel Lazzari, sia perché l'ex Spal è ancora indisponibile, sia perché resterebbero ancora quattro terzini in rosa. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, un'altra soluzione potrebbe essere far giocare Mario Gila come mediano, un'opzione che era già stata provata da Baroni nell'incontro con il Braga in Europa League. In ogni caso, il Comandante dovrà trasformare il suo 4-3-3 ed utilizzare un 4-4-2 o un 4-4-1-1, con Pedro dietro Taty o con un doppio centravanti.