Lazio, missione rilancio: la richiesta avanzata da Fabiani a Gattuso. I dettagli

Gennaro Gattuso è pronto a tuffarsi nella nuova avventura biancoceleste con grande entusiasmo, tanto da aver anticipato il suo arrivo a Roma a domani sera. Il tecnico incontrerà subito il presidente Claudio Lotito e il ds Angelo Fabiani per un summit decisivo: l'obiettivo è programmare il mercato, visitare Formello e gettare le basi per una stagione di riscatto, puntando a riportare la Lazio in Europa dopo due anni di assenza. Sarà un lavoro duro per il mister, soprattutto dopo la richiesta del Ds Fabiani di rivalorizzare e rilanciare quattro biancocelesti: Gigot, Dele-Bashiru, Przyborek e Ratkov.

Gigot e Dele-Bashiru

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la società punta fortemente sul rilancio di alcuni elementi chiave: Gigot, che ha già lavorato con il tecnico a Marsiglia, potrebbe restare per dare solidità al reparto difensivo, mentre per Dele-Bashiru la sfida sarà quella di aumentarne il minutaggio e la continuità in campo.

Ratkov e Przyborek

Grande attenzione sarà rivolta ai più giovani e agli investimenti passati, come Przyborek e Ratkov. Se il primo è ancora in fase di inserimento dopo il debutto avvenuto all'ultima giornata, l'attaccante è chiamato a dare risposte concrete sul campo per giustificare l'importante investimento da 13 milioni di euro fatto dal club. Il compito di Gattuso sarà quello di modellarli e valorizzarli, trasformando le aspettative della società in fatti concreti fin dai primi giorni di ritiro.