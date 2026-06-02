Ritiro Danimarca, stop per Gustav Isaksen: scoppia un altro caso di pubalgia in casa Lazio

Non c'è pace per la Lazio in questo inizio giugno. Gustav Isaksen ha dovuto abbandonare il ritiro della Nazionale danese a causa di un infortunio. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli esami hanno confermato che il giocatore soffre di pubalgia, un problema fisico che ha già pesantemente condizionato la stagione biancoceleste.

Un incubo ricorrente

Il nome di Isaksen si aggiunge a una lista preoccupante di compagni già finiti ai box per lo stesso motivo. Zaccagni, Cataldi e Rovella hanno infatti sofferto del medesimo disturbo fisico durante l'anno, creando una sorta di maledizione per lo spogliatoio.

Rischio operazione in vista

La situazione desta grande preoccupazione nello staff medico e tra i tifosi. Dato che per Zaccagni, Cataldi e Rovella è stato indispensabile ricorrere all'intervento chirurgico per superare definitivamente la pubalgia, si teme che anche per l'esterno danese possa rendersi necessaria la stessa soluzione drastica.