Udinese-Lazio, svelato l'arbitro del match: ecco di chi si tratta
Proprio in questi minuti sono stati resi noti gli arbitri della diciassettesima giornata: ecco chi dirigerà l'incontro tra Udinese e Lazio
Sabato alle ore 18:00 la Lazio giocherà con l'Udinese in trasferta in una situazione di totale emergenza soprattutto a centrocampo: Sarri dovrà fare a meno di Rovella, Guendouzi, Basic e Dele-Bashiru con i soli Cataldi, Vecino e Belahyane a disposizione. Per quanto riguarda l'attacco invece, Zaccagni rientrerà dalla squalifica, Isaksen proverà ad esserci almeno per la panchina e Dia sarà impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal. Proprio in questi minuti sono stati resi noti gli arbitri della diciassettesima giornata: ecco chi dirigerà l'incontro tra Udinese e Lazio.
L'arbitro di Udinese-Lazio
A dirigere l'incontro tra le due squadre in programma sabato alle ore 18:00 sarà l'arbitro Andrea Colombo. In seguito la designazione completa di Udinese-Lazio.
La designazione completa di Udinese-Lazio
Arbitro: Colombo
Assistenti: Baccini – Fontemurato
IV uomo: Ayroldi
VAR: Gariglio
AVAR: Chiffi