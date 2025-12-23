Udinese-Lazio, svelato l'arbitro del match: ecco di chi si tratta

Sabato alle ore 18:00 la Lazio giocherà con l'Udinese in trasferta in una situazione di totale emergenza soprattutto a centrocampo: Sarri dovrà fare a meno di Rovella, Guendouzi, Basic e Dele-Bashiru con i soli Cataldi, Vecino e Belahyane a disposizione. Per quanto riguarda l'attacco invece, Zaccagni rientrerà dalla squalifica, Isaksen proverà ad esserci almeno per la panchina e Dia sarà impegnato in Coppa d'Africa con il Senegal. Proprio in questi minuti sono stati resi noti gli arbitri della diciassettesima giornata: ecco chi dirigerà l'incontro tra Udinese e Lazio.

Arbitro Andrea Colombo - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

L'arbitro di Udinese-Lazio

A dirigere l'incontro tra le due squadre in programma sabato alle ore 18:00 sarà l'arbitro Andrea Colombo. In seguito la designazione completa di Udinese-Lazio.

La designazione completa di Udinese-Lazio

Arbitro: Colombo

Assistenti: Baccini – Fontemurato

IV uomo: Ayroldi

VAR: Gariglio

AVAR: Chiffi