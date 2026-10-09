Lazio, Isaksen guarda al derby: il sogno e la cautela sulla vetta

Un gol nel derby contro la Roma è il sogno di Gustav Isaksen. Dopo il successo della sua Danimarca sul Galles, l'esterno della Lazio ha parlato del suo desiderio di segnare all'Olimpico e del momento dei biancocelesti.

«Per un gol nel derby sarei disposto a tutto. Sarebbe un sogno segnare all'Olimpico contro la Roma», ha detto Isaksen, nelle parole riportate da Tuttosport. L'esterno ha poi ammesso di non aspettarsi il primo posto, pur sottolineando la forza della squadra.

Isaksen e il sogno di un gol nel derby

Il derby occupa un posto speciale nei pensieri di Isaksen. Segnare contro la Roma, davanti al pubblico dell'Olimpico, è l'obiettivo che l'esterno ha indicato parlando della sua avventura in biancoceleste.

Il primo posto, Gattuso e la prudenza sullo scudetto

«Se devo dire la verità non mi aspettavo di essere al primo posto, ma abbiamo una squadra molto forte», ha spiegato Isaksen. Su Gattuso ha aggiunto: «È incredibile, sta facendo un grande lavoro: ha cambiato tante cose, siamo molto aggressivi».

Isaksen non vede l'ora di tornare a giocare per la Lazio, ma preferisce rimandare ogni valutazione sul traguardo finale: «I tifosi devono sempre sognare, ma è troppo presto per dire se siamo da scudetto o meno, dobbiamo prendere partita dopo partita».

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