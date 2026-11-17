La Supercoppa Italiana 2026 si giocherà il 22 dicembre a San Siro: l’Inter affronterà la Lazio alle 21, ora locale. Secondo quanto riportato da Goal, Per acquistare i biglietti, i canali indicati sono Vivaticket e i portali dei club, con fasi di prelazione prima dell’eventuale vendita libera. I prezzi riportati sono invece stime, non tariffe ufficiali.

La sfida del 22 dicembre a San Siro

La competizione torna alla formula a due squadre e si disputa nuovamente in Italia. L’Inter partecipa da campione in carica della Serie A; la Lazio è la finalista sconfitta dell’ultima Coppa Italia.

I nerazzurri hanno preso parte alle ultime sei edizioni della Supercoppa, vincendo tre titoli consecutivi tra il 2021 e il 2023. L’ultimo successo biancoceleste risale al 2019. Lo scorso dicembre il trofeo è andato al Napoli, che ha battuto il Bologna 2-0 al King Saud University Stadium di Riad.

L’Inter di Cristian Chivu giocherà nel proprio stadio e arriva alla sfida con una serie di dieci partite senza sconfitte contro la Lazio. Tra queste, Goal indica anche il 2-0 nella finale di Coppa Italia di maggio.

Vivaticket e le fasi di vendita dei club

I biglietti ufficiali per la Supercoppa sono venduti principalmente tramite Vivaticket, indicato come partner ufficiale della Serie A per la biglietteria, e attraverso i portali delle due società partecipanti.

La vendita gestita dai club per le gare di Supercoppa segue solitamente più fasi. Si comincia, settimane prima della partita, con la prelazione per gli abbonati. Seguono le fasi riservate ai titolari della tessera del tifoso o della CRN; se rimangono posti disponibili, si passa alla vendita libera.

Per informazioni sui tagliandi, il riferimento indicato è costituito dai siti ufficiali dei club. La disponibilità sulle piattaforme di rivendita può essere consultata separatamente.

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