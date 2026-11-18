Lotito ha ottenuto una proroga per dilazionare le vecchie imposte degli anni del Covid, che pesavano per molti milioni sulla liquidità della Lazio. Secondo Il Messaggero, il presidente prova ora ad anticipare i crediti futuri degli sponsor e a inserirli nella documentazione per la Commissione, nel tentativo di trovare risorse per il mercato.

La proroga sulle imposte e i crediti degli sponsor

La dilazione delle imposte alleggerisce un peso sulla liquidità del club. Il passo successivo a cui lavora Lotito riguarda i crediti legati alle future sponsorizzazioni: anticiparli potrebbe trasformarli in risorse da presentare alla Commissione.

Il presidente ha cercato diverse soluzioni, ma non ha certezze e non vuole alimentare aspettative. Non ne ha parlato neppure con Gattuso, per evitare di illudere il tecnico.

Hummel, l'accordo tecnico e la prelazione di Mizuno

Per Hummel il discorso è distinto da quello dei crediti degli sponsor. L'accordo tecnico c'è, ma occorre attendere che Mizuno rinunci alla prelazione che le consentirebbe di pareggiare l'offerta danese, superiore ai cinque milioni a stagione.

La situazione resta quindi legata alla scelta di Mizuno. Lotito, intanto, mantiene il silenzio anche su questo fronte.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Il primato della Lazio e l'ipotesi di una spinta dal mercato