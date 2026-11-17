I titoli di accesso saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di mercoledi 18 novembre 2026 secondo le indicazioni che sequono (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all'acquisto): CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

FASI INTER

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del 18 novembre 2026 vendita riservata a:gli abbonati alla Serie A Enilive 26-27 Inter di Secondo Verde, che potranno acquistare fino a 4 biglietti di Secondo Verde, purché tutti gli intestatari risultino abbonati di secondo Verde alla Serie A Enilive 26-27. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di Siamo Noi, composto da 12 cifre, sequiti da un trattino e la data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: 007000000000- GGMMAAAA).

Dalle ore 15.00 alle ore 23.59 del 18 novembre 2026 si aggiungono alla vendita anche: tutti gli abbonati alla Serie A Enilive 26-27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti, in qualsiasi settore dello stadio, purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A Enilive 26-27, inclusi gli abbonati del Secondo Verde. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di Siamo Noi, composto da 12 cifre, sequiti da un trattino e la data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: 007000000000-GGMMAAAA).

Dalle ore 12.00 del 19 novembre 2026 alle ore 23.59 del 19 novembre 2026 si aggiungono alla vendita anche: i soci Interclub Plus 26/27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti qli intestatari siano risultino soci Interclub Plus 26/27 attivi al 17/11/2026 compreso. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera Interclub, seguito da un trattino e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: S000000000-GGMMAAAA).

Dalle ore 12.00 del 20 novembre 2026 alle ore 23.59 del 1° dicembre 2026 si

aggiungono alla vendita riservata anche:

∙ i soci Inter Club Base 26/27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti

purché tutti gli intestatari risultino soci Interclub Plus Base 26/27 attivi al 17/11/2026 compreso. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel

campo codice coupon il numero della tessera Interclub, seguito da un

trattino e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio:

S000000000-GGMMAAAA).

FASI LAZIO

Dalle ore 10.00 del 18 novembre 2026 alle ore 23.59 del 22 novembre 2026, vendita riservata a: gli abbonati alla Serie A Enilive 26-27 della Lazio, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A Enilive 26/27. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900". Dalle ore 12.00 del 23 novembre 2026 alle ore 23.59 del 26 novembre 2026, si aggiungono alla vendita riservata anche: gli abbonati alla Serie A Enilive 25-26 della Lazio, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A Enilive 25-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice

032123456789-01011900". Dalle ore 12.00 del 27 novembre 2026 alle ore 23.59 del 1° dicembre 2026 si

aggiungono alla vendita riservata anche:

i sostenitori di SS Lazio possessori di Fidelity Card Eagle e 1900, sottoscritte entro il 19 novembre 2026, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino possessori di Fidelity Card, Eagle e 1900. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900".

FASE DI VENDITA “LIBERA” DEI BIGLIETTI RESIDUI