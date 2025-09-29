Sky, Zaccagni e Cancellieri:”Vittoria per i nostri tifosi”
Zaccagni e Cancellieri ai microfoni di Sky dopo la vittoria esterna
La Lazio conquista una vittoria convincente in trasferta, trascinata dai gol di Cancellieri e Zaccagni, autori di due dei tre centri biancocelesti. Ai microfoni di Sky, i due giocatori hanno commentato la prestazione, mostrando entusiasmo e determinazione.
Le dichiarazioni di Cancellieri:
“Ci tenevamo a fare una grande partita, l’abbiamo preparata con attenzione e con la voglia giusta per tutta la settimana. È una vittoria meritata e dobbiamo continuare su questa strada, perché così possiamo toglierci grandi soddisfazioni.”
Sulla fiducia di Sarri:
“Il mister mi sta dando fiducia e io devo lavorare giorno dopo giorno per dimostrare che posso crescere e dare il massimo per la squadra, non solo per obiettivi personali. L’importante è che il collettivo venga sempre prima di tutto.”
Zaccagni:
“Quella di oggi è stata una vera risposta di squadra, ed era proprio quello che cercavamo dopo la settimana di rabbia e delusione che abbiamo vissuto, soprattutto per il derby. Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi e li ringraziamo per essere venuti fin qui a sostenerci. Dobbiamo scendere in campo sempre con questa determinazione.”