Sky, Zaccagni e Cancellieri:”Vittoria per i nostri tifosi”

La Lazio conquista una vittoria convincente in trasferta, trascinata dai gol di Cancellieri e Zaccagni, autori di due dei tre centri biancocelesti. Ai microfoni di Sky, i due giocatori hanno commentato la prestazione, mostrando entusiasmo e determinazione.

Le dichiarazioni di Cancellieri:

“Ci tenevamo a fare una grande partita, l’abbiamo preparata con attenzione e con la voglia giusta per tutta la settimana. È una vittoria meritata e dobbiamo continuare su questa strada, perché così possiamo toglierci grandi soddisfazioni.”

Sulla fiducia di Sarri:

“Il mister mi sta dando fiducia e io devo lavorare giorno dopo giorno per dimostrare che posso crescere e dare il massimo per la squadra, non solo per obiettivi personali. L’importante è che il collettivo venga sempre prima di tutto.”

Zaccagni: