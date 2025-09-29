Sky, Zaccagni e Cancellieri:”Vittoria per i nostri tifosi”

Zaccagni e Cancellieri ai microfoni di Sky dopo la vittoria esterna

Giulia Colacchi /
zaccagni lazio
zaccagni ipa

La Lazio conquista una vittoria convincente in trasferta, trascinata dai gol di Cancellieri e Zaccagni, autori di due dei tre centri biancocelesti. Ai microfoni di Sky, i due giocatori hanno commentato la prestazione, mostrando entusiasmo e determinazione.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Cancellieri:

“Ci tenevamo a fare una grande partita, l’abbiamo preparata con attenzione e con la voglia giusta per tutta la settimana. È una vittoria meritata e dobbiamo continuare su questa strada, perché così possiamo toglierci grandi soddisfazioni.”

Sulla fiducia di Sarri:

“Il mister mi sta dando fiducia e io devo lavorare giorno dopo giorno per dimostrare che posso crescere e dare il massimo per la squadra, non solo per obiettivi personali. L’importante è che il collettivo venga sempre prima di tutto.”

cancellieri

Zaccagni:

“Quella di oggi è stata una vera risposta di squadra, ed era proprio quello che cercavamo dopo la settimana di rabbia e delusione che abbiamo vissuto, soprattutto per il derby. Dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi e li ringraziamo per essere venuti fin qui a sostenerci. Dobbiamo scendere in campo sempre con questa determinazione.”

Sky, Sarri: “Derby perso in modo discutibile. Su Basic?”
Genoa-Lazio, Zaccagni: "Il derby l'abbiamo trasformato in benzina per questa partita"