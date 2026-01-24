La Moviola di Lecce-Lazio: Chiffi dirige senza affanni una gara povera di episodi

Uno 0-0 senza grandi tensioni

Termina a reti inviolate la sfida del Via del Mare tra Lecce e Lazio. Una partita nel complesso equilibrata e mai realmente accesa, che non ha offerto particolari momenti di tensione né episodi clamorosi. Il risultato finale rispecchia l’andamento del match, caratterizzato da ritmo moderato e poche occasioni davvero decisive.

Arbitraggio lineare

Gara tutto sommato tranquilla anche per l’arbitro Chiffi, chiamato a una direzione senza particolari difficoltà. Il fischietto ha gestito bene i contatti e le proteste, senza dover ricorrere a decisioni complicate o interventi del VAR. La sua direzione si è chiusa con appena tre ammonizioni complessive, confermando un arbitraggio lineare e privo di situazioni critiche.