Mercato Lazio, spunta Ivanovic: Gattuso promuove Dia e Noslin ma serve un bomber
Dia e Noslin convincono Gattuso, ma la Lazio cerca ancora un bomber: chiesto Ivanovic al Benfica, Gimenez resta il sogno.
Lazio, Gattuso promuove Dia e Noslin: Ivanovic è la nuova pista per l'attacco
Il calciomercato della Lazio continua a vivere una fase complicata, tra contestazioni, operazioni che faticano a decollare e un mercato ancora bloccato. Dopo gli arrivi degli svincolati Pedraza e Doekhi, il club continua però a lavorare per regalare a Rino Gattuso un nuovo centravanti.
Il nome nuovo, secondo quanto riportato da il Messaggero, è quello di Ivanovic, attaccante classe 2003 del Benfica, per il quale la Lazio avrebbe chiesto il prestito. Sullo sfondo rimane invece il grande sogno rappresentato da Gimenez, profilo che continua ad affascinare l'ambiente biancoceleste.
Nonostante il momento complicato, arrivano anche segnali incoraggianti dal campo. Dopo le ottime indicazioni offerte da Rovella, il tecnico calabrese sta ricevendo risposte importanti anche da Boulaye Dia e Tijjani Noslin, protagonisti di un avvio di preparazione convincente.
Entrambi si sono presentati in ottime condizioni fisiche, mostrando brillantezza già nell'amichevole disputata domenica contro la Flaminia Civita Castellana.
Nel secondo tempo della sfida, con Noslin schierato largo a destra nel 4-2-3-1 e Dia alle spalle di Ratkov, i due hanno cambiato ritmo alla manovra offensiva della squadra.
Gattuso promuove Dia e Noslin: i due attaccanti convincono in ritiro
Il senegalese ha confezionato l'assist per il bellissimo gol di Nicolò, servendo un pallone preciso dopo un controllo tutt'altro che semplice. L'olandese, invece, oltre a mettere Ratkov nelle condizioni di rendersi pericoloso, ha spinto con continuità sulla fascia destra alternandosi con Floriani Mussolini.
Proprio la corsia di destra è stata una delle note più positive della gara, grazie all'intesa mostrata dai due interpreti.
Sia Dia sia Noslin sembravano poter rientrare tra i possibili partenti, ma al momento il loro futuro resta a Formello. Solo offerte particolarmente importanti potrebbero cambiare lo scenario.
Gattuso è soddisfatto del rendimento di entrambi e, soprattutto in questa fase di mercato, una cessione senza la certezza di trovare immediatamente un sostituto rappresenterebbe un rischio che la Lazio non vuole correre.