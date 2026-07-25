Paglia: "Se Lotito vorrà ricandidarsi, il suo partito gli chiederà di cedere la Lazio. Sul Nasdaq e il Flaminio..."

L'intervento radiofonico di questa mattina di Guido Paglia ai microfoni di Radiosei per commentare il futuro della Lazio e la gestione Lotito.

La Lazio, considerate le difficoltà ad aumentare i ricavi, tra qualche anno potrebbe ricadere nell’ipotesi di obbligo di ricapitalizzazione prevista dal 2446 del Codice Civile? Io credo che il ciclo di Lotito alla Lazio sia finito. Penso che la scadenza alla guida della Lazio possa essere individuata nel luglio 2026. Ovvero, mi riferisco al termine dell’attuale stagione calcistica.

Lotito pensa di essere un grande politico, ma io credo che quando ci sarà la decisione della sua ricandidatura alle Politiche, lo stesso suo partito gli dirà che se vuole ricandidarsi dovrà cedere la Lazio. Osservo dei movimenti e delle situazioni che mi fanno credere a questo epilogo. Ripeto, finché ci sarà Lotito, io che sono un elettore di centrodestra, non darò il mio voto. E come me sono in tanti, tanti, tanti.