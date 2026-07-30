Mercato Lazio, il confronto con la Reggina fa discutere: 12 acquisti in tre giorni

Mentre il mercato della Lazio continua a vivere una fase di stallo, aumenta anche il malumore tra i tifosi biancocelesti. A fare discutere, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è soprattutto il confronto con quanto sta accadendo in casa Reggina, protagonista di un'estate completamente diversa.

A Formello si continua a fare i conti con trattative complicate e rifiuti incassati sul mercato. Nel frattempo, il club calabrese ha cambiato passo, regalando entusiasmo ai propri sostenitori con una lunga serie di operazioni concluse nel giro di pochi giorni.

La Reggina è partita ieri per il ritiro estivo in Piemonte, dove svolgerà la preparazione lontano dal caldo. Una situazione differente rispetto alla Lazio, che sabato mattina dovrebbe affrontare l'amichevole contro l'Avellino a Roma con temperature vicine ai 40 gradi.

Il confronto tra Lazio e Reggina accende il dibattito

A colpire è soprattutto il ritmo delle operazioni di mercato. Nell'arco di appena tre giorni, la Reggina ha ufficializzato 12 nuovi acquisti, ai quali si aggiungono diverse conferme già definite.

Un dato che inevitabilmente ha alimentato il confronto con la situazione vissuta dalla Lazio, dove il mercato procede con maggiore difficoltà.

Tifosi della Lazio sempre più critici

Il malcontento della tifoseria non si limita alle vicende di mercato. I sostenitori biancocelesti hanno già dimostrato il loro attaccamento alla squadra: per l'amichevole contro l'Ascoli sono stati venduti oltre 2.000 biglietti, segnale di una presenza massiccia anche in trasferta.

Nonostante questo entusiasmo, la differenza tra il lavoro svolto dalla Reggina e quello della Lazio non è passata inosservata. La reazione dei tifosi biancocelesti è stata tutt'altro che positiva e rappresenta soltanto una delle prime polemiche di una stagione che si preannuncia particolarmente complicata.