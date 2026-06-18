La Lazio alza il muro per Gila. Romagnoli ai dettagli con l'Al-Sadd

Come riportato da Il Messaggero, siamo ai dettagli anche per Romagnoli. Balla solamente un milione di bonus con l’Al-Sadd per il semaforo verde. Un altro risparmio di 3 milioni netti sull’ingaggio che pesavano per almeno altri dodici mesi a Formello.

La situazione Gila

Una Lazio che perde i pezzi da novanta (ma si sapeva) e che deve per forza ripartire dai giovani anche per via del mercato a saldo zero imposto dalla Commissione che non permette di fare quali pensieri. Si deve rimanere dentro i paletti (a meno che Lotito non decida di optare per l’aumento di capitale di quasi 20 milioni) ed è anche per questo motivo che è di nuovo stato alzato il muro per Mario Gila. All’agente dello spagnolo è stato ribadito: «Mario non è in vendita», e per adesso non si parla di contropartite tecniche perché con gli incastri economici è complicato. Gattuso gradirebbe Lucca (2,2 l’ingaggio dell’attaccante ma non gli dispiacerebbe nemmeno Marin); al ds piace Beukema (2,5 più bonus). Difficile lo scacco matto. Ad oggi sembra esserci una sola via: 30 milioni oppure 25 con bonus semplici da raggiungere. La prima offerta (15 più bonus) è stata rispedita al mittente. Il Napoli potrebbe rilanciare perché ha le forze per farlo e perché lo spagnolo è una specifica richiesta di Massimiliano Allegri, ma qualora gli azzurri dovessero prendere tempo c’è da tenere d’occhio il primo approccio del Bournemouth che mentre discuteva per Mandas ha aperto il discorso per il difensore. Alla Lazio servono i soldi per potersi muovere, poi la destinazione del giocatore poco importa. Giustamente.

Gli altri

Rimangono in piedi anche le altre operazioni in uscita: da Cancellieri (reale l’interesse dell’Olympiakos, pronto ad accelerare), continuando con Lazzari (per il Sassuolo la pista Favasuli è complicata, quindi potrebbero tornare sull’esterno biancoceleste) passando per Pellegrini (anche se il Como per ora non affonda) e chiudendo con Belahyane. Tutti col cartello vendesi.