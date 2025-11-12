Lazio, contro il Lecce pronti Tavares e Taty. Rovella ci prova: il piano del centrocampista

Come dimostrano i dati, la difesa della Lazio di Sarri e il reparto che sta dando le soddisfazioni maggiori al mister, ai tifosi e alla società. Oramai la solidità della retroguardia biancoceleste è talmente collaudata che quando subisce un goal fa notizia (la trasferta contro l’Inter ha spezzato il ritmo positivo). La verità è che la Lazio sta facendo di tutto per far fronte ai numerosi infortuni di questo ultimo periodo e i sacrifici danno i loro frutti.

La situazione infortuni

Oggi Sarri riprenderà gli allenamenti a Formello, ma non avrà a disposizione i giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Mandas, Marušić, Hysaj, Isaksen, Zaccagni e Dia. Nonostante questo, potrà attirare un sospiro di sollievo grazie alle notizie in arrivo dall’infermeria: in queste due settimane di causa, infatti, è previsto il ritorno in gruppo di Tavares, così come del fuori lista Dele-Bashiru, ma soprattutto della punta Taty. Proprio l’argentino è costretto ai box dal 10 ottobre per uno stiramento di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Castellanos è determinato a tornare in campo proprio per la partita conseguente alla sosta, la gara casalinga con il Lecce.

Non solo Taty, ci riprova Rovella

Non solo l’argentino, ma proverà a rientrare in campo per il Lecce anche un altro grande assente di quest’ultimo periodo, il centrocampista Nicolò Rovella. Il numero 6 biancoceleste, infatti, è convinto di provarci per la sfida del 23 novembre, nonostante sia ai box dal derby del 21 settembre per la pubalgia. Al momento, il giovane sta lavorando in orari differenti rispetto al gruppo e gli ultimi progressi consistono nel ritorno a correre sul campo, con e senza palla. Da Formello non vogliono sbilanciarsi, ma sanno che potrebbe essere fatto un tentativo per il prossimo match e, solo a quel punto, si capirà davvero se il centrocampista avrà recuperato oppure se occorrerà ricorrere all’operazione tanto discussa e, alla fine, evitata, un mese fa. Infine, tempi di recupero più lunghi e ancora poco chiari l’ala biancoceleste Matteo Cancellieri.