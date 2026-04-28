Tegola per Sarri: Cataldi alle prese con la pubalgia

Non c'è pace per Maurizio Sarri, un altro infortunio rischia di complicare l'ultimo mese di stagione ma soprattutto la finale di Coppa Italia

Beniamino Civitelli /
Danilo Cataldi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Danilo Cataldi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Non c'è pace per Maurizio Sarri, un altro infortunio rischia di complicare l'ultimo mese di stagione ma soprattutto la finale di Coppa Italia.

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Infortunio per Cataldi: si tratta di Pubalgia

Danilo Cataldi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Danilo Cataldi - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Ieri Danilo Cataldi è stato lasciato fuori dall'elenco dei convocati per Lazio-Udinese, nel comunicato pubblicato dal club capitolino si leggeva per via di una "sindrome influenzale", poi Sarri nel post-partita ha parlato invece di problemi più seri per il regista biancoceleste. Come riportato da Valerio Marcangeli ai microfoni di Radio Laziale, l'infortunio di Cataldi potrebbe essere più grave del previsto, infatti ha un dolore alla zona pubica, il che spiegherebbe le dichiarazioni di Sarri e la gestione nelle ultime settimane.

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