Pedullà: "Sarri-Lazio, accordo di massima per la risoluzione…"
Come riportato da Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri e la Lazio hanno trovato un accordo di massima per la risoluzione del contratto
Sarri non sarà più l'allenatore della Lazio, sembra mancare ormai solamente l'ufficialità con Lotito e Fabiani che ripartiranno da Gennaro Gattuso.
Sarri-Lazio: accordo di massima per la risoluzione
Come riportato da Alfredo Pedullà, Maurizio Sarri e la Lazio hanno trovato un accordo di massima per la risoluzione del contratto e nelle prossime ore sarà formalizzato il tutto. Il Comandante è promosso sposo dell'Atalanta e dopo aver risolto ufficialmente con la Lazio potrà firmare con la Dea.
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