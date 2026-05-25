Giordano: "Gattuso ha vinto una Coppa Italia con il Napoli, mentre Sarri..."

L'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radio Laziale ha commentato l'approdo sulla panchina della Lazio di Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole.

Gattuso ha vinto un campionato di Serie C, ma è come se niente fosse, ha vinto Coppa Italia, ma come se niente fosse. Il campionato è sempre difficile in Serie C e in Serie B. Perché Sarri non ha vinto i campionati di Serie B? Ha vinto un campionato con la Juventus che era stratosferica, poi non ha vinto nulla. Uno che vince due competizioni è bello sottolinearlo, poi può piacere uno e può piacere l'altro.

Sarri vinto due trofei, con 45 anni di campionati, questo molto meno.

Ha vinto con una squadra come il Chelsea che due anni dopo ha vinto con la stessa squadra, anzi senza Hazard se non sbaglio, ha vinto la Champions. Ma se tu non dai valore a uno che vince un campionato di Serie B oppure una Coppa Italia con i Napoli, allora non ci sto.

Qualche giorno fa parlavamo di allenatori di fascia, prima, seconda, terza e quarta. Sicuramente non è un allenatore di prima fascia, forse neanche di seconda, ma balla tra la seconda e la terza fascia. Ma se tu mi vai a prendere un allenatore di prima fascia che viene da Lazio, questo è sicuramente meglio di Gattuso.

Quelli che possono dire sì a una proposta della Lazio, questa Lazio, non credo che ci siano allenatori top che accettino. Non è un allenatore top, però è uno che dà un senso caratteriale, uno che ha esperienza. Quando alleni la Nazionale, il Milan ti formi, anche non facendo grandi risultati, ma a livello di pressione.

Credo che lui la possa sopportare, perché tu puoi portare anche un allenatore molto più bravo sotto l'aspetto tecnico-tattico. Però piazze come Roma, Napoli o Milano ti schiacciano se non hai una personalità.