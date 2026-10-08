Ravezzani e la Lazio, da Lotito a Gattuso: il punto sulle aspettative

Fabio Ravezzani ha commentato il percorso della Lazio durante un intervento alla radio di Tuttomercatoweb.com. Interpellato sulle aspettative nei confronti della squadra, il giornalista ha richiamato il ruolo del presidente Claudio Lotito: «Lotito però alla fine riesce sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro».

Nel corso della stessa intervista Ravezzani ha parlato anche dell'imminente ritorno della Serie A, delle attese su Gonçalo Ramos e della vicenda legata a Malagò, esprimendo il proprio giudizio sulla dirigenza e sulla Nazionale italiana.

Lazio, il giudizio di Ravezzani su Lotito e Gattuso

Alla domanda se la Lazio sia partita oltre le aspettative, Ravezzani ha risposto che le attese erano ancora più basse considerando che Gattuso veniva, a suo giudizio, da una serie di fallimenti. Ha poi spostato l'attenzione su Lotito e sui risultati ottenuti dal club nel corso degli anni.

Secondo il giornalista, il tifoso laziale, come quello granata, spera che chi arriverà dopo possa fare meglio di chi lo ha preceduto. Ravezzani non ritiene però scontato che accada. Ha descritto il percorso della Lazio come un'alternanza tra stagioni normali e annate di grandi risultati. Parlando del presidente, ha aggiunto che «si è messo anche in tasca alcuni milioni».

Ravezzani ha inoltre ricordato che Lotito ha salvato la società dal fallimento, l'ha portata a vincere trofei e spesso a piazzarsi tra le prime quattro. Nel suo ragionamento ha sottolineato anche la differenza di fatturato e bacino d'utenza rispetto alla Roma.

Serie A, le attese su Gonçalo Ramos

In vista della ripartenza del campionato, Ravezzani ha indicato Gonçalo Ramos come un giocatore da cui ci si aspetta un salto di rendimento. A suo avviso ha fatto molto bene con la Nazionale, ma male con il club. Il giornalista ha spiegato perché le sue prestazioni possano pesare: «Nel calcio il centravanti che fa gol cambia la vita».

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