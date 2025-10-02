Sérgio Conceição ha una nuova squadra: ecco di quale si tratta

Sérgio Conceição, ex allenatore di FC Porto e Milan, come riporta Fabrizio Romano sui propri canali social, ha deciso di accettare verbalmente la proposta di allenare la squadra araba, Al Ittihad.

L'accordo tra le parti

L'ex Milan e FC Porto, ha preso la decisione di rimettersi in gioco e tornare ad allenare una squadra di calcio - l'Al Itthiad -, dopo la piccola parentesi con i rossoneri.

Fabrizio Romano spiega che vi è un accordo verbale tra le due parti, ma si ipotizza che la durata del contratto sarà valida per i prossimi due anni.

Il post social