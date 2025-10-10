Lazio, Dele-Bashiru pronto al rientro: un mese decisivo tra reintegro e sogno Coppa d’Africa

Il nigeriano lavora per tornare in lista e riconquistare Sarri dopo l’infortunio nel derby

Matteo Ischiboni /

Gli obiettivi del centrocampista

Per Fisayo Dele-Bashiru inizia un mese cruciale. Il centrocampista della Lazio, fermato da un infortunio durante il derby contro la Roma, ha tre obiettivi chiari: recuperare completamente la condizione fisica, essere reintegrato nella lista dei convocabili e ottenere una chiamata dalla Nigeria in vista della prossima Coppa d’Africa.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il nodo del reintegro in lista

Come riporta il Corriere dello Sport, il primo passo sarà tornare ufficialmente in gruppo. Tuttavia, la questione non è semplice: Delle-Bashiru era stato escluso per fare spazio a Toma Basic, inserito in emergenza a causa delle numerose assenze a centrocampo. Il croato non può ora essere depennato, e con Vecino vicino al rientro dopo una lunga assenza, Sarri dovrà gestire un solo slot disponibile per modifiche alla lista fino a gennaio.
L’obiettivo del nigeriano è chiaro: ritrovare la forma, convincere Sarri e meritarsi il posto, spingendo l’allenatore a una scelta tutt’altro che facile.

Serie A, i terzini destri più preziosi: Dumfries guida la classifica
Il piano di Lotito per il mercato: vendere per comprare