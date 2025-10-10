Lazio, Dele-Bashiru pronto al rientro: un mese decisivo tra reintegro e sogno Coppa d’Africa

Gli obiettivi del centrocampista

Per Fisayo Dele-Bashiru inizia un mese cruciale. Il centrocampista della Lazio, fermato da un infortunio durante il derby contro la Roma, ha tre obiettivi chiari: recuperare completamente la condizione fisica, essere reintegrato nella lista dei convocabili e ottenere una chiamata dalla Nigeria in vista della prossima Coppa d’Africa.

Il nodo del reintegro in lista

Come riporta il Corriere dello Sport, il primo passo sarà tornare ufficialmente in gruppo. Tuttavia, la questione non è semplice: Delle-Bashiru era stato escluso per fare spazio a Toma Basic, inserito in emergenza a causa delle numerose assenze a centrocampo. Il croato non può ora essere depennato, e con Vecino vicino al rientro dopo una lunga assenza, Sarri dovrà gestire un solo slot disponibile per modifiche alla lista fino a gennaio.

L’obiettivo del nigeriano è chiaro: ritrovare la forma, convincere Sarri e meritarsi il posto, spingendo l’allenatore a una scelta tutt’altro che facile.