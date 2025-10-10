Serie A, i terzini destri più preziosi: Dumfries guida la classifica

La classifica dei più quotati

Transfermarkt.it ha pubblicato la classifica dei terzini destri più preziosi della Serie A, basata sui valori di mercato aggiornati. Al primo posto si conferma Denzel Dumfries dell’Inter, valutato 35 milioni di euro. Alle sue spalle, a pari merito con 25 milioni, troviamo Wesley della Roma e Luis Henrique, anche lui tra i protagonisti più apprezzati nel ruolo.

I nomi in top ten

Completano la top five Bellanova dell’Atalanta e Dodô della Fiorentina, entrambi valutati 24 milioni di euro. Seguono Saelemaekers (Milan, 20 milioni), Di Lorenzo (Napoli, 12 milioni), Lamptey (Fiorentina, 11 milioni) e, a pari valore di 10 milioni, Rensch e Norton-Cuffy.

Il post ha acceso il dibattito tra i tifosi, alcuni dei quali hanno sottolineato come giocatori come Dumfries e Luis Henrique siano in realtà più esterni offensivi che terzini puri, aprendo così la discussione sui criteri di classificazione dei ruoli da parte del portale.