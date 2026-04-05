Inter-Roma 5-2, altra big altro ko per i giallorossi

Passivo umiliante e Pasqua amarissima per l'ambiente giallorosso. Questa sera infatti allo stadio San Siro di Milano, Inter-Roma finisce 5-2, con gli uomini di Gasperini che confermano di non saper vincere contro le big di questo campionato. Non solo, l'Inter avrebbe potuto segnare più gol, diversi i gol sbagliati a tu per tu con Svilar. Sarà una settimana in cui a Trigoria si leccheranno le ferite e probabilmente analizzeranno come sia stato possibile passare dal sogno tricolore (considerato non così impossibile), alla vittoria dell'Europa League (facile per tanti), al rischio di perdere anche una qualsiasi qualificazione europea. Forse la realtà della classifica parla di una posizione Conference League da raggiungere, obiettivo che potrebbe non rappresentare un fallimento visto come il romanista si vanta di tale trofeo vinto e festeggiato come un mondiale al Circo Massimo nel 2022.

Il primo tempo

La squadra di casa mette in chiaro le sue intenzioni fin da subito. Pochi minuti e Lautaro Martinez segna il vantaggio grazie ad un assist di Thuram. I giallorossi reagiscono e prendono campo ma è solo un'illusione che dura poco. Arriva infatti il pareggio di Mancini su colpo di testa ma subito dopo ci pensa Calhanoglu con un missile da fuori area. Finisce 2-1 per i nerazzurri il primo tempo.

Il secondo tempo

La ripresa riparte come il peggior incubo per i giallorossi. In soli 9 minuti arriva un altro gol di Lautaro e il poker calato da Thuram. I padroni di casa infieriscono, non si fermano, con Barella che cala il quinto gol. Nel finale l'Inter pensa solo a controllare e a portare a casa la vittoria, molla un pò la presa e Pellegrini approfitta per fare un inutile secondo gol. La fortuna aiuta un pò la Roma quando Dumfries ha due clamorose occasioni ma riesce solo a sfiorare il palo. Finisce 5-2.