Mandas: "Alla Lazio sono stato benissimo. Ho scelto il Bournemouth perché…"

Mandas è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Premier League con il Bournemouth, che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio.

Il portiere greco ha rilasciato le prime dichiarazione da giocatore delle Cherries.

È una sensazione incredibile far parte di questo club. Mi sento molto orgoglioso, per me è un sogno essere qui e sono davvero, davvero felice. Fin dall’inizio, quando ho saputo dell’interesse del Bournemouth, ho capito subito che volevo venire qui. C’è un’atmosfera magica tra giocatori e tifosi e mi piace il modo in cui la squadra gioca: è la scelta giusta per me. È bellissimo essere qui, sono così orgoglioso. È un sogno per me, sono molto contento. Quando ho sentito che il Bournemouth era interessato ne ho parlato con i miei agenti, ho pensato solo a venire qui.