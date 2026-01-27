Mandas: "Alla Lazio sono stato benissimo. Ho scelto il Bournemouth perché…"
Il portiere greco ha rilasciato le prime dichiarazione da giocatore delle Cherries
Mandas è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Premier League con il Bournemouth, che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio.
Le prime parole di Mandas da calciatore del Bournemouth
È una sensazione incredibile far parte di questo club. Mi sento molto orgoglioso, per me è un sogno essere qui e sono davvero, davvero felice. Fin dall’inizio, quando ho saputo dell’interesse del Bournemouth, ho capito subito che volevo venire qui. C’è un’atmosfera magica tra giocatori e tifosi e mi piace il modo in cui la squadra gioca: è la scelta giusta per me. È bellissimo essere qui, sono così orgoglioso. È un sogno per me, sono molto contento. Quando ho sentito che il Bournemouth era interessato ne ho parlato con i miei agenti, ho pensato solo a venire qui.
Sulla Lazio
Sono stato benissimo alla Lazio, sono arrivato come un ragazzino e sono andato via come uomo. Ho fatto davvero tanta esperienza tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. È stata un'avventura stupenda.
Perché ho scelto il Burnemouth?
Mi piace come gioca la squadra, credo sia il trasferimento giusto per me. La Premier League mi piace tanto, la guardo da quando ho sette anni. L'ho sempre seguita, è il miglior campionato del mondo. Sono molto contento di essere qui. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi allo stadio, sono sicuro che ci sarà un'atmosfera bellissima.