Clamoroso, Insigne ha trovato la sua nuova squadra: i dettagli

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e calciatore del Toronto attualmente svincolato, è pronto a tornare sui campi da calcio. Proprio in questi minuti, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha svelato la sua nuova squadra, ecco tutti i dettagli.

Depositphotos

Insigne ritorna al Pescara: i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Lorenzo Insigne tornerà in Italia: la sua nuova squadra sarà proprio il Pescara che attualmente milita in Serie B. Ricordiamo che il calciatore era stato accostato proprio alla Lazio del suo ex mister Maurizio Sarri.