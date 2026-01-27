Clamoroso, Insigne ha trovato la sua nuova squadra: i dettagli

L'indiscrezione di Gianluca Di Marzio è clamorosa, ecco la nuova squadra di Lorenzo Insigne

Emanuele Petrucci /
insigne

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e calciatore del Toronto attualmente svincolato, è pronto a tornare sui campi da calcio. Proprio in questi minuti, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha svelato la sua nuova squadra, ecco tutti i dettagli.

Insigne
Insigne ritorna al Pescara: i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Lorenzo Insigne tornerà in Italia: la sua nuova squadra sarà proprio il Pescara che attualmente milita in Serie B. Ricordiamo che il calciatore era stato accostato proprio alla Lazio del suo ex mister Maurizio Sarri.

