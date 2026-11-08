Inter-Como 2-0, i nerazzurri accorciano a -1 dalla Lazio: decidono Pio Esposito e Thuram

Il pomeriggio domenicale, nell'ultimo weekend prima della sosta di novembre, si accende con il big match tra Inter e Como, attese a San Siro per l'11° turno di Serie A. Reduci entrambe da un tour de force tra campionato e Champions League, le due formazioni arrivano alla gara dopo due importanti vittorie, la più clamorosa quella che ha visto i lariani imporsi per 9-1 sul Lens. Archiviati gli impegni europei, le due compagini si affrontano in campionato con l'obiettivo di scalare la classifica e accorciare le distanze dalla vetta.

Inter-Como 2-0: Esposito e Thuram portano avanti i padroni di casa nel primo tempo

La vittoria in Champions in casa del Feyenoord ha dato fiducia alla formazione guidata da Chivu che, nonostante le diverse assenze, tra cui Lautaro Martinez, riesce a dominare la gara e a chiudere la prima frazione di gioco in doppio vantaggio, grazie alle reti di Pio Esposito e Thuram. Il Como, dal canto suo, è lontano dalla brillante prestazione offerta contro il Lens e si concede troppi errori. Nonostante qualche spunto individuale, il Como accusa il colpo e non riesce a reagire e a rendersi seriamente pericoloso.

Il secondo tempo

La ripresa è ancora nel segno dall'aggressività e intensità dell'Inter, che sfiora in più di un'occasione la rete del tris prima con Dimarco e Thuram. I guizzi di Nico Paz e Ramon non bastano alla squadra di Fabregas per accorciare le distanze. A San Siro termina 2-0 per i padroni di casa: tre punti pesanti che portano i meneghini a solo un punto dalla Lazio capolista.