Lazio, Sarri vuole sfatare un tabù dopo la sosta: contro l’Atalanta c’è un pericolo da evitare

La sosta per le nazionali, soprattutto in un momento di emergenza ed infortuni, per la Lazio è sicuramente un’occasione per riprendere le forze, recuperare energie, infortunati e maggiore ordine. Allo stesso tempo, questi momenti rappresentano per Sarri un incubo perché, in passato, tutte le volte che la Lazio si è fermata per le soste, ha poi faticato a riprendere il ritmo in campionato

La Lazio dopo le soste

Come riporta Il Corriere dello Sport, Sarri non è mai riuscito a trovare la giusta continuità al rientro dagli impegni delle varie nazionali. Le soste, per la sua Lazio, sono spesso state deleterie e, nell’ultimo anno, prima delle dimissioni, i precedenti erano stati 1 sola vittoria - con il Sassuolo - e 2 sconfitte contro Juventus e Salernitana. Allargando questa analisi, potremmo dire che il Comandante, da quando è a Roma, ha guidato la squadra in 13 circostanze dopo uno stop di due o più settimane: in queste partite ha ottenuto 6 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte. 3 di queste ultime sono arrivate nelle ultime 4 occasioni, considerando anche la brutta debacle dello scorso settembre contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Sembrerebbe proprio che, a Formello, quando si rompe la routine, qualcosa si inceppa e la squadra appare meno fluida, più pesante, quasi bloccata.

Continua nella prossima pagina