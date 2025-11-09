Le pagelle di Inter-Lazio: Zac l'ultimo ad arrendersi, male Isaksen

Si chiude a sei il numero di risultati utili consecutivi della Lazio, che esce da San Siro con una sconfitta. Decisivi i gol di Lautaro Martinez e Bonny, entrambi viziati da errori individuali, da matita blu soprattutto quello di Isaksen in occasione della prima marcatura dell'Inter.

Le pagelle di Lazio-Inter

Provedel - 6

Non può nulla in occasione dei due gol. Si interrompe a quattro il numero delle clean sheet consecutive.

Lazzari - 5.5

Dimarco non gli crea particolari problemi, in qualche circostanza chiude troppo la linea difensiva lasciando troppo spazio alle sue spalle, ma le maggiori responsabilità ce le ha in occasione del primo gol dell'Inter, complice insieme ad Isasken di averlo viziato. Dal 68' Pellegrini: 6.5

Gila - 6

Va vicinissimo al gol colpendo la traversa con la palla che per più della sua metà entra in porta ma nona sufficienza per valere il gol. Positiva la sua prestazione anche in fase difensiva, nonostante qualche piccola sbavatura.

Romagnoli - 5.5

Gioca questa partita non al 100% delle sue condizioni fisiche e questo va detto. Non riesce ad anticipare su Bonny in occasione del gol dell'attaccante nerazzurro, dopo che per 65' era stato attento preciso. Dal 75' Provstgaard: 6

Marusic: 6

Si mostra una mossa azzeccata quella di Sarri di farlo traslocare a sinistra per contenere Dumfries, che si rivela innocuo in termini offensivi.

Guendouzi 5.5

Ha avuto le occasioni per fare male a Sommer, ma non è riuscito a trovare il tiro giusto. Non una partita pulitissima dal punto di vista tecnico per il francese, che può migliorare molto da questo punto di vista.

Cataldi - 5.5

Una sua palla persa vizia il secondo gol dell'Inter, che con una ripartenza fulminea trova la via del gol. Paga probabilmente una serie di partite giocate ad altissimo livello con alto dispendio fisico.

Basic - 6

La sua è una partita ordinata, senza grandi sbavature ma anche senza picchi.

Isaksen - 5

Ha sulle spalle il gol subito dopo appena 3', compie una scelta folle con una retromarcia pericolosissima in uscita facendosi soffiare il pallone da Bastoni che poi serve Lautaro. Prova a rifarsi con qualche dribbling in attacco, ma il suo è un errore da matita blu. Dal 65' Pedro: 6

Dia - 6

Nel primo tempo gestisce qualche pallone in maniera positiva, così come è positivo il suo atteggiamento. Dopo la ripresa si spegne un po' obbligando Sarri al cambio. Dal 65' Noslin: 6.5

Zaccagni - 7

È l'ultimo a mollare per i giocatori biancocelesti. Dà qualità e fa ammonire tre giocatori nerazzurri, è sicuramente il migliore per la Lazio.

La pagella di Maurizio Sarri

Voto: 6

Serviva una partita perfetta e due episodi rischiano di fare tutta la differenza tra la Lazio e l'Inter vista questa sera. La sua squadra non molla mai, ma ancora non basta per uscire con dei punti da San Siro.