Genoa-Lazio, Cataldi nel pre: “Servirà una Lazio con l’anima. Orgoglioso per le 250 presenze”

A pochi minuti dal calcio d’inizio, l’atmosfera attorno allo Stadio Marassi si fa sempre più elettrica. Lazio e Genoa si preparano a sfidarsi in una gara che promette intensità, emozioni e punti pesanti in palio. I biancocelesti cercano conferme dopo un inizio di stagione altalenante, mentre il Genoa arriva davanti ai propri tifosi con la voglia di sorprendere e mettere in difficoltà l’avversario. In attesa del verdetto del campo, abbiamo raccolto le parole di un protagonista della Lazio, Danilo Cataldi - oggi 250 presenze in biancoceleste per lui - che nel pre partita, ai microfoni di Lazio Style Channel e Sky Sport, ha raccontato sensazioni, aspettative e lo spirito con cui la squadra affronterà questo importante appuntamento. Ecco le dichiarazioni di Cataldi.

Le parole di Cataldi a LSC nella prossima pagina