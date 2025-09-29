Genoa-Lazio, Marušić costretto al cambio: si ferma un altro giocatore biancoceleste?

La partita tra Genoa e Lazio è iniziata con il piede giusto per i biancocelesti che, già al 30º minuto, vantano due goal di vantaggio sull’avversario grazie alle meravigliose reti di Cancellieri e Castellanos. Una partenza perfetta dopo due brutte sconfitte come quelle contro Sassuolo e Roma: la risposta che i tifosi volevano dalla squadra.

Un infortunio per i biancocelesti

Nel corso della sfida tra Genoa e Lazio, la squadra biancoceleste ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Adam Marušić. Il terzino montenegrino, lanciato in una corsa sulla fascia per servire un compagno in area, ha improvvisamente rallentato, mostrando evidenti segni di dolore. L’esultanza del Taty - appena diventato protagonista della seconda rete - si è interrotta e Marušić ha immediatamente chiesto il cambio, consapevole di non poter continuare. Lo staff medico della Lazio è intervenuto prontamente, nei prossimi giorni il giocatore si sottoporrà agli accertamenti del caso per valutare l’entità dell’infortunio. Un imprevisto che complica i piani di Sarri, costretto a rivedere l’assetto difensivo in un momento delicato della partita.

Quanti infortuni per la Lazio

Non c'è pace per la Lazio sul fronte infortuni. Durante la sfida contro il Genoa, i biancocelesti hanno perso anche Adam Marušić, costretto a lasciare il campo nel primo tempo dopo uno scatto sulla fascia. Il terzino montenegrino si è fermato improvvisamente, chiedendo subito il cambio. L'infortunio di Marušić si aggiunge a una lista sempre più lunga di giocatori ai box, in un periodo complicato per la squadra di Sarri, già alle prese con assenze pesanti in tutti i reparti. Una situazione che sta mettendo a dura prova la tenuta fisica del gruppo e limitando le rotazioni a disposizione dell’allenatore. Con l’inizio del tour de force autunnale, l’emergenza infortuni diventa un problema serio per la Lazio, chiamata a gestire un calendario fitto senza poter contare sull’intera rosa. La speranza ora è che gli esami su Marušić restituiscano notizie meno gravi del previsto o che addirittura scongiurino del tutto l’infortunio vero e proprio.