Cataldi ha raggiunto un grande traguardo: le partite giocato con la maglia della Lazio sono 250

E' appena iniziato il match tra Genoa e Lazio, valevole la quinta giornata del campionato di Serie A.

La partita di oggi fondamentale per entrambe le squadre e i loro calciatori, ma soprattutto per uno in particolare: Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste, infatti, può vantare di contare ben 250 presenze con la Lazio.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

I suoi primi passi nella Lazio e le cessioni

Cataldi entrò a far parte della famiglia biancoceleste nei primi anni 2000 e, dopo un periodo durato 5 anni, Danilo andò a giocare con la Primavera della Lazio.

Qualche anno dopo, la società biancoceleste rinnovò il suo contratto fino al 2017: in questi anni, però, Cataldi ebbe una piccola parentesi al Crotone, dalla durata di una stagione.

Tornato a Roma, a causa di diversi infortuni, Danilo fu costretto a uno stop di un anno (2014-2015), ma tornò in campo in occasione degli ottavi di Coppa Italia, contro il Torino.

Negli anni a seguire, Cataldi venne ceduto prima al Genoa e poi al Benevento, per poi tornare alla Lazio nel 2018.

Il ritorno alla Lazio e i numeri

Dopo una parentesi di un anno alla Fiorentina, Danilo Cataldi è tornato nuovamente alla Lazio questa stagione.

Durante la sua carriera, tra settore giovanile e prima squadra, il centrocampista biancoceleste può vantare, come riportato anche da Transfermarkt, la vittoria del Campionato Primavera nella stagione 2012-2013; con la prima squadra, invece, ha conquistato la Supercoppa Italiana (2019-2020) e la Coppa Italia (2018-2019).