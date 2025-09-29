Cataldi ha raggiunto un grande traguardo: le partite giocato con la maglia della Lazio sono 250
Con il match di oggi, il centrocampista biancoceleste, Danilo Cataldi, può contare ben 250 presenze con la maglia della Lazio.
E' appena iniziato il match tra Genoa e Lazio, valevole la quinta giornata del campionato di Serie A.
La partita di oggi fondamentale per entrambe le squadre e i loro calciatori, ma soprattutto per uno in particolare: Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste, infatti, può vantare di contare ben 250 presenze con la Lazio.
I suoi primi passi nella Lazio e le cessioni
Cataldi entrò a far parte della famiglia biancoceleste nei primi anni 2000 e, dopo un periodo durato 5 anni, Danilo andò a giocare con la Primavera della Lazio.
Qualche anno dopo, la società biancoceleste rinnovò il suo contratto fino al 2017: in questi anni, però, Cataldi ebbe una piccola parentesi al Crotone, dalla durata di una stagione.
Tornato a Roma, a causa di diversi infortuni, Danilo fu costretto a uno stop di un anno (2014-2015), ma tornò in campo in occasione degli ottavi di Coppa Italia, contro il Torino.
Negli anni a seguire, Cataldi venne ceduto prima al Genoa e poi al Benevento, per poi tornare alla Lazio nel 2018.
Il ritorno alla Lazio e i numeri
Dopo una parentesi di un anno alla Fiorentina, Danilo Cataldi è tornato nuovamente alla Lazio questa stagione.
Durante la sua carriera, tra settore giovanile e prima squadra, il centrocampista biancoceleste può vantare, come riportato anche da Transfermarkt, la vittoria del Campionato Primavera nella stagione 2012-2013; con la prima squadra, invece, ha conquistato la Supercoppa Italiana (2019-2020) e la Coppa Italia (2018-2019).