Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per esprimersi riguardo il momento attuale della Lazio e sul ruolo del direttore sportivo.

Il commento di Piscedda a Radio Laziale

La situazione della Lazio

Se la Lazio ha perso ogni motivazione? È un peccato perché stai alla 22a e perdere motivazioni mi sembra un po' eccessivo. Le motivazioni si trovano, ogni calciatore ha le proprie, che possono nascere da un familiare, dalla voglia di emergere o da molte altre cose. Io spero che la Lazio non si attorcigli su se stessa, soprattutto i giocatori, facendo i reclami di aiutarli quando sono loro che devono aiutare gli altri.

Lecce-Lazio

Una partita a buon ritmo rispetto a quella con il Como, più mentalmente sulla partita. Mi sembra una squadra che cercava di non perdere. La qualità è quella che ma sotto l'aspetto fisico mi è sembrata un po' più viva, la qualità è sicuramente la persa da quando non c'è più gente come Luis Alberto. Cosa intendo per viva? Meno passiva rispetto al Como, più combattiva. Sicuramente non ha soluzioni di attacco, per questo ha difficoltà a tirare in porta. Non sto facendo nessun complimento, è stata una partita a scadente ma sicuramente più energica rispetto a Como. Le parole di Zaccagni ai tifosi? Quello che dice Zaccagni ha un valore algebrico, non mi interessa proprio.

Su Dia titolare

Io credo che Sarri abbia una predisposizione verso Dia perché lo ritiene più funzionale per il lavoro che fa. Noslin penso che sia quello a cui crede di meno e l'altro lo valuta come abbastanza grezzo. Tutti e tre si equivalgono al di sotto della sufficienza, cioè se li metti tutti insieme non fai un centravanti buono e l'allenatore se ne rende conto e deve scegliere chi ha visto meglio per quella gara. Sicuramente Ratkov potrebbe scendere in campo per abituarsi ma è il mister che vede chi è più in forma e chi è più adatto.

Il ruolo del direttore sportivo