Lazio, colpo Daniel Maldini: fumata bianca con l'Atalanta, ecco le cifre dell'affare

È ufficiale, la Lazio ha accettato l'accordo per ingaggiare Daniel Maldini dell'Atalanta, ecco la cifra

Michelle De Angelis /
Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images via onefootball
Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images via onefootball

Missione compiuta, il direttore sportivo Fabiani è riuscito a far arrivare alla Lazio il suo obiettivo principale, infatti, era da tempo che Daniel Maldini era finito nel mirino del Ds ed ora la dirigenza biancoceleste ha accettato l'accordo proposto dall'Atalanta.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Calciomercato Lazio: cifra e formula per Maldini

Come riportato da Fabrizio Romano sui social, la Lazio ha accettato la proposta di un prestito iniziale poco inferiore a un milione di euro e una clausola di opzione di acquisto non obbligatoria, fissata a 14 milioni. Presto il trequartista, che è in grado di ricoprire il ruolo di alla sinistra o punta centrale, arriverà a Roma per svolgere i test medici e, successivamente, firmare il contratto.

Il post di Fabrizio Romano 

Calciomercato, Lazio e Fiorentina si contendono un calciatore: ecco di chi si tratta
Piscedda: "I direttori sportivi non esistono più, ora sono solo maggiordomi dei Presidenti"