Lazio, colpo Daniel Maldini: fumata bianca con l'Atalanta, ecco le cifre dell'affare

Missione compiuta, il direttore sportivo Fabiani è riuscito a far arrivare alla Lazio il suo obiettivo principale, infatti, era da tempo che Daniel Maldini era finito nel mirino del Ds ed ora la dirigenza biancoceleste ha accettato l'accordo proposto dall'Atalanta.

Calciomercato Lazio: cifra e formula per Maldini

Come riportato da Fabrizio Romano sui social, la Lazio ha accettato la proposta di un prestito iniziale poco inferiore a un milione di euro e una clausola di opzione di acquisto non obbligatoria, fissata a 14 milioni. Presto il trequartista, che è in grado di ricoprire il ruolo di alla sinistra o punta centrale, arriverà a Roma per svolgere i test medici e, successivamente, firmare il contratto.

Il post di Fabrizio Romano