Cardone: "Romagnoli è deluso. In programma oggi un confronto a Formello. Se verrà ceduto..."

L'intervento radiofonico di Giulio Cardone, giornalista de “La Repubblica”, ai microfoni di Radiosei sulla delicata situazione attorno ad Alessio Romagnoli.

Romagnoli più che arrabbiato è deluso. Ha salutato anche sui social sotto al post della Lazio, riguardante il suo saluto. Aveva avuto l’ok della società, quello di Sarri non lo ha mai avuto perché il tecnico ha sempre detto che è imprescindibile. Il cortocircuito nasce per non dare all’allenatore l’alibi di doversi privare di un calciatore fondamentale per lui, ma Sarri ne ha diversi di alibi in questa complicata stagione. Romagnoli è nel mezzo di questo braccio di ferro.